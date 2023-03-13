Кувшиновъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1879
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Ольга Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1902
Сын: Кувшиновъ Николай
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Кувшинова Марья
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
20.07.1905
Сын: Кувшиновъ Борисъ
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
31.10.1906
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
23.11.1908
Сын: Кувшиновъ Александръ
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
25.12.1910
Сын: Кувшиновъ Василий
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
08.09.1912
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувшинова Евдокия