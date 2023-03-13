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Кувшиновъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1879

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Ольга Иванова

Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Кувшиновъ Николай

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Кувшинова Марья

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Рождение ребёнка
20.07.1905

Сын: Кувшиновъ Борисъ

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Рождение ребёнка
31.10.1906

Сын: Кувшиновъ Петръ

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Рождение ребёнка
23.11.1908

Сын: Кувшиновъ Александръ

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Кувшиновъ Василий

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Рождение ребёнка
08.09.1912

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Евдокия

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