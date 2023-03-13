Кувшинова (Петрова) Ольга Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинова (Петрова) Ольга Иванова

Кувшинова (Петрова) Ольга Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1875

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1879

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кувшиновъ Яковъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.04.1884

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кувшиновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.01.1892

Сын: Кувшиновъ Григорий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1892

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1896

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1897

Сын: Кувшиновъ Николай

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1901

Сын: Кувшиновъ Александръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close