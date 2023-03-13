Кувшинова (Петрова) Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1875
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.10.1879
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кувшиновъ Яковъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.04.1884
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кувшиновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.01.1892
Сын: Кувшиновъ Григорий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.10.1892
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.03.1896
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.12.1897
Сын: Кувшиновъ Николай
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.09.1901
Сын: Кувшиновъ Александръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ