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Мамыкинъ Сергей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.09.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1870

Отец: Мамыкинъ Неофитъ

Мать: Мамыкина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.09.1892

Жена: Мамыкина Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1895

Сын: Мамыкинъ Алексей

Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1901

Сын: Мамыкинъ Николай

Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия

село Михайловское
Рождение ребёнка
18.01.1909

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1912

Сын: Мамыкинъ Петръ

Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия

село Михайловское
Рождение ребёнка
09.04.1914

Дочь: Мамыкина Александра

Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия

село Михайловское
Рождение ребёнка
10.10.1915

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия

село Михайловское
Рождение ребёнка
27.12.1916

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкинъ Василий

Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия

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