Мамыкинъ Сергей
Место рождения
Дата рождения13.09.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1870
Отец: Мамыкинъ Неофитъ
Мать: Мамыкина Надежда
Бракосочетание
28.09.1892
Жена: Мамыкина Анастасия
Рождение ребёнка
12.02.1895
Сын: Мамыкинъ Алексей
Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия
Рождение ребёнка
14.07.1901
Сын: Мамыкинъ Николай
Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия
село Михайловское
Рождение ребёнка
18.01.1909
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1912
Сын: Мамыкинъ Петръ
Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия
село Михайловское
Рождение ребёнка
09.04.1914
Дочь: Мамыкина Александра
Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия
село Михайловское
Рождение ребёнка
10.10.1915
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия
село Михайловское
Рождение ребёнка
27.12.1916
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкинъ Василий
Мать ребёнка: Мамыкина Анастасия