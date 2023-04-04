(Петрова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1899

Сын: Леонов Леонид

Отец ребёнка: Леонов Максим

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Леонов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Максим

Смерть
Неизвестно
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