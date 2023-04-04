(Петрова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1899
Сын: Леонов Леонид
Отец ребёнка: Леонов Максим
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Муж: Леонов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонов Максим
Смерть
Неизвестно