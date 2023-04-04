Леонов Максим
Место рожденияТарусский уезд, Калужская губерния, Российская империя
Дата рождения1872
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Леонов Леон
Мать: Леонова Пелагея
Тарусский уезд, Калужская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1899
Сын: Леонов Леонид
Мать ребёнка: Мария
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
писатель, поэт, издатель и журналист
Смерть
1929
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область