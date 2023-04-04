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Леонов Максим

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Место рождения

Тарусский уезд, Калужская губерния, Российская империя

Дата рождения

1872

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Леонов Леон

Мать: Леонова Пелагея

Тарусский уезд, Калужская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1899

Сын: Леонов Леонид

Мать ребёнка: Мария

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Развод
Неизвестно

Жена: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Развод
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Работа или профессия
Неизвестно
писатель, поэт, издатель и журналист
Смерть
1929
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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