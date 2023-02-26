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Демид Петров

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1780

Дата смерти

24.03.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803

Дочь: Александра (Дмитриева)

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
06.09.1807

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Леонтий Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Стефанова

Смерть
24.03.1832
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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