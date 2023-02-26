Демид Петров
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1780
Дата смерти24.03.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1803
Дочь: Александра (Дмитриева)
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
06.09.1807
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Леонтий Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Стефанова
Смерть
24.03.1832
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.