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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Игнат Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1772
Сын: Никита Петров
Мать ребёнка: ?
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Сын: Демид Петров
Мать ребёнка: ?
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: ?
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Фока Петров
Мать ребёнка: ?
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Марина Петрова
Мать ребёнка: ?
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Харитон Петров
Мать ребёнка: ?
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.