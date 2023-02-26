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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1750 г.р.
До 1772 г.р.
1780 г.р.
До 1789 г.р.
До 1802 г.р.
До 1806 г.р.

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Игнат Петров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1772

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Демид Петров

Мать ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Фока Петров

Мать ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Марина Петрова

Мать ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Харитон Петров

Мать ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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