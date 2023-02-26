Александра (Дмитриева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра (Дмитриева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

До 1789 г.р.

Муж

До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Демид Петров

Мать: Евдокия Стефанова

Бракосочетание
25.07.1820

Муж: Леонтий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.03.1822

Дочь: Дария Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1825

Сын: Аверьян Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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