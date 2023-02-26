Александра (Дмитриева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: Демид Петров
Мать: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
25.07.1820
Муж: Леонтий Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.03.1822
Дочь: Дария Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1825
Сын: Аверьян Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно