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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1750 г.р.
До 1772 г.р.
1780 г.р.
До 1789 г.р.
До 1802 г.р.
До 1806 г.р.

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Игнат Петров

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1772

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Демид Петров

Отец ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Фока Петров

Отец ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Харитон Петров

Отец ребёнка: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.