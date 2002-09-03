Петрусев Елендей Миллекаевич
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1921
Дата смерти03.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Развод
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Петрусов Елендей Михайлович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1921 Башкирская АССР, Бакалинский р-н, д. Юльтимировка. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
27.10.1948
Дочь: Еремеева (Петрусева) Галина Елендеевна
Мать ребёнка: Петрусева (Баймурзина) Валентина
Бракосочетание
1949
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
25.11.1950
Рождение ребёнка
21.11.1955
Рождение ребёнка
08.01.1958
Рождение ребёнка
12.03.1966
Смерть
03.09.2002