Петрусев Елендей Миллекаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусев Елендей Миллекаевич

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1921

Дата смерти

03.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Петрусев Миллекай Петрусевич

Мать: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Развод
Неизвестно

Жена: Петрусева (Баймурзина) Валентина

Военная награда
Неизвестно
Петрусов Елендей Михайлович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1921 Башкирская АССР, Бакалинский р-н, д. Юльтимировка. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
27.10.1948

Дочь: Еремеева (Петрусева) Галина Елендеевна

Мать ребёнка: Петрусева (Баймурзина) Валентина

Бракосочетание
1949

Жена: Петрусева (Баймурзина) Валентина

Бракосочетание
1949

Жена: Петрусева (Исмуллина) Нарспей Леонтьевна

Рождение ребёнка
25.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Исмуллина) Нарспей Леонтьевна

Рождение ребёнка
21.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Исмуллина) Нарспей Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Исмуллина) Нарспей Леонтьевна

Рождение ребёнка
12.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Исмуллина) Нарспей Леонтьевна

Смерть
03.09.2002

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