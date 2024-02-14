Петрусев Миллекай Петрусевич
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1894
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Петруч Бикбович
Мать: Силевар
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Петрусев Елендей Миллекаевич
Мать ребёнка: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна
Рождение ребёнка
01.01.1926
Рождение ребёнка
1929
Сын: Петрусьев Яков Миллекаевич
Мать ребёнка: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна
Рождение ребёнка
02.04.1933
Сын: Петрусев Иван Миллекаевич
Мать ребёнка: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна
Смерть
1936
Причина смерти: Укусила змея
Похороны
Неизвестно