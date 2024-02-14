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Петрусев Миллекай Петрусевич

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1894

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Петруч Бикбович

Мать: Силевар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Петрусев Елендей Миллекаевич

Мать ребёнка: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Петрусев Минлибай (Михаил) Миллекаевич

Мать ребёнка: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Петрусьев Яков Миллекаевич

Мать ребёнка: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Рождение ребёнка
02.04.1933

Сын: Петрусев Иван Миллекаевич

Мать ребёнка: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Смерть
1936
Причина смерти: Укусила змея
Похороны
Неизвестно

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