Петрусева (Баймурзина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрусева (Баймурзина) Валентина

Петрусева (Баймурзина) Валентина

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Петрусев Елендей Миллекаевич

Рождение ребёнка
27.10.1948

Дочь: Еремеева (Петрусева) Галина Елендеевна

Отец ребёнка: Петрусев Елендей Миллекаевич

Бракосочетание
1949

Муж: Петрусев Елендей Миллекаевич

Смерть
После 1970
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.