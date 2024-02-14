Петрусева (Баймурзина) Валентина
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1948
Дочь: Еремеева (Петрусева) Галина Елендеевна
Отец ребёнка: Петрусев Елендей Миллекаевич
Бракосочетание
1949
Похороны
Неизвестно