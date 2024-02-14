Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Место рождения

Село Новое Суркино, Альметьевский район, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

18.09.1898

Дата смерти

20.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1898

Отец: Паймуллин Тимуха Паймуллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрусев Миллекай Петрусевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Петрусев Елендей Миллекаевич

Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Петрусев Минлибай (Михаил) Миллекаевич

Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Петрусьев Яков Миллекаевич

Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич

Рождение ребёнка
02.04.1933

Сын: Петрусев Иван Миллекаевич

Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич

Смерть
20.10.1971
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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