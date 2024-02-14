Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна
Место рожденияСело Новое Суркино, Альметьевский район, Республика Татарстан, Россия
Дата рождения18.09.1898
Дата смерти20.10.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1898
Отец: Паймуллин Тимуха Паймуллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Петрусев Елендей Миллекаевич
Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич
Рождение ребёнка
01.01.1926
Сын: Петрусев Минлибай (Михаил) Миллекаевич
Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Петрусьев Яков Миллекаевич
Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич
Рождение ребёнка
02.04.1933
Сын: Петрусев Иван Миллекаевич
Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич
Смерть
20.10.1971
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно