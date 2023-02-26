Стефан Терентиев
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1807
Дата смерти22.12.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Терентий Стефанов
Мать: ?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1836
Сын: Стефан ст
Мать ребёнка: Дария (Семёнова)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1839
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: Дария (Семёнова)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1843
Сын: Стефан Стефанов
Мать ребёнка: Дария (Семёнова)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария (Семёнова)
Смерть
22.12.1858
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.