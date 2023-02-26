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Стефан Терентиев

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1807

Дата смерти

22.12.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Терентий Стефанов

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1836

Сын: Стефан ст

Мать ребёнка: Дария (Семёнова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1839

Сын: Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: Дария (Семёнова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1843

Сын: Стефан Стефанов

Мать ребёнка: Дария (Семёнова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария (Семёнова)

Смерть
22.12.1858
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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