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Стефан ст

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

До 1818 г.р.

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
23.12.1836

Отец: Стефан Терентиев

Мать: Дария (Семёнова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.09.1855

Жена: София Архипова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.02.1858

Сын: Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: София Архипова

Смерть
Неизвестно
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