Стефан ст
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1836
Отец: Стефан Терентиев
Мать: Дария (Семёнова)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.09.1855
Жена: София Архипова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.02.1858
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: София Архипова
Смерть
Неизвестно