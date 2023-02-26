Терентий Стефанов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1772
Дата смерти02.04.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Евдоким Терентиев
Мать ребёнка: ?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Аким Терентиев
Мать ребёнка: ?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Сын: Стефан Терентиев
Мать ребёнка: ?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1820
Жена: Макрина Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1830
Сын: Георгий Терентиев
Мать ребёнка: Макрина Никифорова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.04.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.