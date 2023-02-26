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Терентий Стефанов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1772

Дата смерти

02.04.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: ?

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Евдоким Терентиев

Мать ребёнка: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Аким Терентиев

Мать ребёнка: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807

Сын: Стефан Терентиев

Мать ребёнка: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1820

Жена: Макрина Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1830

Сын: Георгий Терентиев

Мать ребёнка: Макрина Никифорова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.04.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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