Аким Терентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Терентиев

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

11.12.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Терентий Стефанов

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ефросиния (Ефимова)

Мать ребёнка: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Акимова

Мать ребёнка: ?

Смерть
11.12.1850
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от апоплексического удара
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