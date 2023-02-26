Аким Терентиев
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1806
Дата смерти11.12.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Терентий Стефанов
Мать: ?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ефросиния (Ефимова)
Мать ребёнка: ?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Акимова
Мать ребёнка: ?
Смерть
11.12.1850
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от апоплексического удара