Шеховцова (Белозерова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1906
Отец: Белозеров Андрей
Мать: Бабакина Марфа
Рождение ребёнка
13.10.1938
Дочь: Шеховцова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Шеховцов Сергей
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шеховцов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Шеховцов Сергей
Рождение ребёнка
?.08.1941
Дочь: Казанина Алла Сергеевна
Отец ребёнка: Шеховцов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеховцов Сергей
Смерть
Неизвестно