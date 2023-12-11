Шеховцова (Белозерова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеховцова (Белозерова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1906

Отец: Белозеров Андрей

Мать: Бабакина Марфа

Рождение ребёнка
13.10.1938

Дочь: Шеховцова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Шеховцов Сергей

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шеховцов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Шеховцов Сергей

Рождение ребёнка
?.08.1941

Дочь: Казанина Алла Сергеевна

Отец ребёнка: Шеховцов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеховцов Сергей

Смерть
Неизвестно
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