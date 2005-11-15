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Шеховцова Нина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1938

Дата смерти

15.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1938

Отец: Шеховцов Сергей

Мать: Шеховцова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
05.07.1958

Дочь: Мозалева Любовь Венианимовна

Отец ребёнка: Неизвестно Венианим

Рождение ребёнка
29.05.1964

Дочь: Неизвестно Елена Александровна

Отец ребёнка: Неизвестно Александр

Рождение ребёнка
11.03.1975

Дочь: Желябовская Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Прокашко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Венианим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокашко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
15.11.2005
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