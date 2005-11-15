Шеховцова Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1938
Дата смерти15.11.2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1938
Отец: Шеховцов Сергей
Рождение ребёнка
05.07.1958
Дочь: Мозалева Любовь Венианимовна
Отец ребёнка: Неизвестно Венианим
Рождение ребёнка
29.05.1964
Дочь: Неизвестно Елена Александровна
Отец ребёнка: Неизвестно Александр
Рождение ребёнка
11.03.1975
Дочь: Желябовская Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Прокашко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Венианим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокашко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
15.11.2005