Шеховцов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2014
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеховцов Генадий Алексеевич
Мать ребёнка: Шеховцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеховцов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Шеховцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеховцов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Шеховцова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеховцова Мария
Смерть
2014