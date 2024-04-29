Шеховцов Алексей Сергеевич 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеховцов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Шеховцов Сергей

Мать: Шеховцова (Белозерова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеховцов Генадий Алексеевич

Мать ребёнка: Шеховцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеховцов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Шеховцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеховцов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шеховцова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеховцова Мария

Смерть
2014

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