Головизнина Татьяна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Сын: Головизнин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Сын: Головизнин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Дочь: Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Дочь: Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Дочь: Евфимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Сын: Головизнин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Сын: Головизнин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Дочь: Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Головизнин Дмитрий Миронович