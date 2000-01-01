Головизнин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Головизнина Дарья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Головизнина Дарья Спиридоновна
Рождение ребёнка
30.01.1858
Сын: Головизнин Семен Иванович
Мать ребёнка: Головизнина Дарья Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно