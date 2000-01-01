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Головизнин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Головизнин Дмитрий Миронович

Мать: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Головизнина Дарья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Головизнина Дарья Спиридоновна

Рождение ребёнка
30.01.1858

Сын: Головизнин Семен Иванович

Мать ребёнка: Головизнина Дарья Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Дарья Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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