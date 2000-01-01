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Головизнин Дмитрий Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Головизнин Мирон Сименович

Мать: Головизнина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Головизнин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Головизнин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евфимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Головизнин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Головизнин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Татьяна Макаровна

Смерть
1841
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