Головизнин Дмитрий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Сын: Головизнин Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Сын: Головизнин Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Дочь: Федосья Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Дочь: Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Дочь: Евфимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Сын: Головизнин Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Сын: Головизнин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Дочь: Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна
Дочь: Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Головизнина Татьяна Макаровна