Юшкова Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Юшков Александр
Мать: не указана
Образование
15.06.1913 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное училище.
Работа или профессия
С 01.09.1913 ст.
Богородское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Учительница Богородицкой Становской школы Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно