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Юшкова Лидия Александровна

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Место рождения

Дешевиха, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Юшков Александр

Мать: не указана

Дешевиха, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1913 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное училище.
Работа или профессия
С 01.09.1913 ст.
Богородское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Учительница Богородицкой Становской школы Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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