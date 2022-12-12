Юшков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Юшкова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Юшкова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Юшкова Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Юшкова Лидия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Ильинской Уфтюжской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
До 1914