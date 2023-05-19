Юшкова Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Юшков Александр
Мать: не указана
Образование
15.06.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное училище.
Работа или профессия
С 01.09.1912 ст.
Учительница разных церковных школ.
Работа или профессия
С 01.09.1914 ст.
Учительница Троицкой Уфтюжской школы Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно