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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4194Богородицкий Становский, пог.при р. Уфтюге.9747185065Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Богородское183111селоРусские12121224
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Богородское (сс,скков,вет. пун.,2 пром. пр. с 5 рабоч.,1 торг. зав.,маслод. зав.,телефон,изба-чит.,шк. I ступени,библиотека) 5446селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: 50 км.Зимнее: 103 км. Летнее: 103 км.512
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32947Богородскоесело59°59'с.ш.39°16'в.д.O-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19648408101с Богородскоесело