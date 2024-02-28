село Богородское, село Богородское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Богородское

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4194Богородицкий Становский, пог.при р. Уфтюге.9747185065Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Уфтюжская волость
Богородское183111селоРусские12121224

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Богородский сельсовет
Богородское (сс,скков,вет. пун.,2 пром. пр. с 5 рабоч.,1 торг. зав.,маслод. зав.,телефон,изба-чит.,шк. I ступени,библиотека) 5446селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: 50 км.Зимнее: 103 км. Летнее: 103 км.512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
32947Богородскоесело59°59'с.ш.39°16'в.д.O-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Богородское сельское поселение
19648408101с Богородскоесело
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