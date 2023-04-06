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Грицюк Филимон Петрович

Место рождения

село Пузово Владимир-Волынского уезда Волынской губернии

Дата рождения

17.12.1889

Дата смерти

23.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1889

Отец: Грицюк Петр

Мать: не указана

село Пузово Владимир-Волынского уезда Волынской губернии
Рождение ребёнка
30.09.1916

Дочь: 1 Жена Кувыркина Любовь Филимоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
19.04.1932

Дочь: Левина Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
20.07.1940

Дочь: Голомозик Светлана Филипповна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Филимоновна

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Филипповна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Филимоновна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
23.01.1973
Пятихатки Днепропетровской области, Украина
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