Грицюк Филимон Петрович
Место рождениясело Пузово Владимир-Волынского уезда Волынской губернии
Дата рождения17.12.1889
Дата смерти23.01.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1889
Отец: Грицюк Петр
село Пузово Владимир-Волынского уезда Волынской губернии
Рождение ребёнка
30.09.1916
Дочь: 1 Жена Кувыркина Любовь Филимоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19.04.1932
Дочь: Левина Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
20.07.1940
Дочь: Голомозик Светлана Филипповна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Филимоновна
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Филипповна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Филимоновна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
23.01.1973
Пятихатки Днепропетровской области, Украина