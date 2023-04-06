1 жена Кувыркина (Грицюк) Любовь Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1 жена Кувыркина (Грицюк) Любовь Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1916

Дата смерти

02.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1916

Отец: Грицюк Филимон Петрович

Мать: ?

Бракосочетание
13.12.1934

Муж: Кувыркин Алексей Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.06.1935

Сын: Кувыркин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1937

Сын: Кувыркин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Смерть
02.02.1990
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны
05.02.1990
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
сектор 75 | Игнатовское кладбище
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