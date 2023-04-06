1 жена Кувыркина (Грицюк) Любовь Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1916
Дата смерти02.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1916
Отец: Грицюк Филимон Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
13.12.1934
Рождение ребёнка
06.06.1935
Сын: Кувыркин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
18.11.1937
Сын: Кувыркин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Смерть
02.02.1990
Похороны
05.02.1990
сектор 75 | Игнатовское кладбище