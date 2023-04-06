Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1932
Дочь: Левина Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Грицюк Филимон Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1940
Дочь: Голомозик Светлана Филипповна
Отец ребёнка: Грицюк Филимон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Филимоновна
Отец ребёнка: Грицюк Филимон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно