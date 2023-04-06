Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1932

Дочь: Левина Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Грицюк Филимон Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1940

Дочь: Голомозик Светлана Филипповна

Отец ребёнка: Грицюк Филимон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Филимоновна

Отец ребёнка: Грицюк Филимон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицюк Филимон Петрович

Смерть
Неизвестно