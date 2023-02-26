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Иван Максимов

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Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: ?

Мать: ?

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1799

Сын: Тихон Иванов

Мать ребёнка: Соломония Ипатиева

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1803

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1807

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Соломония Ипатиева

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Ипатиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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