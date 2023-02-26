Иван Максимов
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1799
Сын: Тихон Иванов
Мать ребёнка: Соломония Ипатиева
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1803
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1807
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Соломония Ипатиева
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Ипатиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тимофеева
Смерть
Неизвестно