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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Антон Максимов
Отец ребёнка: ?
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Емельян Максимов
Отец ребёнка: ?
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: ?
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.