Соломония Ипатиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Ипатиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1799

Сын: Тихон Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимов

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1807

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимов

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Максимов

Смерть
Неизвестно
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