Соломония Ипатиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1799
Сын: Тихон Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимов
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1807
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимов
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Максимов
Смерть
Неизвестно