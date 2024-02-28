Изосимов Семён Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Изосимов Евсей Насонов
Мать: Изосимова Федора
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Изосимова Евгения Семёновна
Мать ребёнка: Изосимова Марфа
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Изосимова Фёкла Семёновна
Мать ребёнка: Изосимова Марфа
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Изосимова Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: Изосимова Марфа
Рождение ребёнка
1704
Сын: Изосимов Никифор Семёнович
Мать ребёнка: Изосимова Марфа
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Изосимова Марфа Семёновна
Мать ребёнка: Изосимова Марфа
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Изосимова Марфа
Работа или профессия
1710
Митрополичий крестьянин в Покровской слободе.
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Изосимова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Изосимова Марфа
Смерть
После 1719