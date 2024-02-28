Изосимов Семён Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосимов Семён Евсеевич

Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Изосимов Евсей Насонов

Мать: Изосимова Федора

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Изосимова Евгения Семёновна

Мать ребёнка: Изосимова Марфа

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Изосимова Фёкла Семёновна

Мать ребёнка: Изосимова Марфа

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Изосимова Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: Изосимова Марфа

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Изосимов Никифор Семёнович

Мать ребёнка: Изосимова Марфа

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Изосимова Марфа Семёновна

Мать ребёнка: Изосимова Марфа

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Изосимов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Изосимова Марфа

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
1710
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Митрополичий крестьянин в Покровской слободе.
Рождение ребёнка
1712

Сын: Изосимов Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Изосимова Марфа

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изосимова Марфа

Смерть
После 1719
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