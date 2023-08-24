Изосимова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Изосимова Федосья Евсеевна
Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов
Рождение ребёнка
1692
Сын: Изосимов Леонтий Евсеевич
Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов
Рождение ребёнка
1695
Сын: Изосимов Василий Евсеевич
Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно