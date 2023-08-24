Изосимова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосимова Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Изосимов Семён Евсеевич

Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1690

Дочь: Изосимова Федосья Евсеевна

Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1690

Сын: Изосимов Осип Евсеевич

Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Изосимов Леонтий Евсеевич

Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Изосимов Василий Евсеевич

Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Изосимов Борис Евсеев

Отец ребёнка: Изосимов Евсей Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изосимов Евсей Насонов

Смерть
Неизвестно
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