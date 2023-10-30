Изосимов Леонтий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Изосимов Евсей Насонов
Мать: Изосимова Федора
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Изосимова Василиса Леонтьева
Мать ребёнка: Изосимова Марфа
Солдатская дочь.
Военная служба
1710
Записан в солдаты.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Изосимова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно