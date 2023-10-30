Изосимов Леонтий Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосимов Леонтий Евсеевич

Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Изосимов Евсей Насонов

Мать: Изосимова Федора

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Изосимова Василиса Леонтьева

Мать ребёнка: Изосимова Марфа

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Солдатская дочь.
Военная служба
1710
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Записан в солдаты.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изосимова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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