Изосимова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосимова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Изосимова Евгения Семёновна

Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Изосимова Фёкла Семёновна

Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Изосимова Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Изосимов Никифор Семёнович

Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Изосимова Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Изосимов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Изосимов Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изосимов Семён Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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