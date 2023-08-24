Изосимова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Изосимова Евгения Семёновна
Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Изосимова Фёкла Семёновна
Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Изосимова Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич
Рождение ребёнка
1704
Сын: Изосимов Никифор Семёнович
Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Изосимова Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Изосимов Семён Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно