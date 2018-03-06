Гущина (Столярова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Столярова) Нина Алексеевна

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Место рождения

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.01.1923

Дата смерти

06.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923

Отец: Столяров Алексей Иванович

Мать: Столярова Прасковья Ивановна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1948

Дочь: Костылева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Гущин Николай Андреевич

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.01.1949

Муж: Гущин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.1954

Сын: Гущин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Гущин Николай Андреевич

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1955 и 1962

Дочь: Гущина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гущин Николай Андреевич

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1963

Дочь: Маслова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гущин Николай Андреевич

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.03.2018
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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