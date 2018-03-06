Гущина (Столярова) Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1923
Дата смерти06.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923
Рождение ребёнка
19.12.1948
Дочь: Костылева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Гущин Николай Андреевич
Бракосочетание
14.01.1949
Рождение ребёнка
26.01.1954
Отец ребёнка: Гущин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1955 и 1962
Дочь: Гущина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гущин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
28.05.1963
Дочь: Маслова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гущин Николай Андреевич
Смерть
06.03.2018
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область