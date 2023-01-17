Столярова (Новикова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Новикова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Между 1882 и 1888

Дата смерти

Между 1931 и 1933

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1888

Отец: Новиков Иван

Мать: Новикова Анна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ермолаева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1904

Муж: Столяров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Между 1905 и 1923

Сын: Столяров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908

Дочь: Ермошина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Столяров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1913

Дочь: Плохова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1920

Дочь: Бубнова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.01.1923

Дочь: Гущина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Между 1931 и 1933
Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
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