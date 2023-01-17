Столярова (Новикова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1882 и 1888
Дата смертиМежду 1931 и 1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1888
Отец: Новиков Иван
Мать: Новикова Анна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ермолаева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович
Бракосочетание
До 1904
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1923
Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908
Дочь: Ермошина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Столяров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1913
Дочь: Плохова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1920
Дочь: Бубнова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1923
Дочь: Гущина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Столяров Алексей Иванович
Смерть
Между 1931 и 1933
Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край