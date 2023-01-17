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Столяров Алексей Иванович

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Место рождения

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

С 1882 по 1888

Дата смерти

Между 1931 и 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1882 по 1888

Отец: Столяров Иван

Мать: Столярова Ирина

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1904

Жена: Столярова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ермолаева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1923

Сын: Столяров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908

Дочь: Ермошина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Столяров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1913

Дочь: Плохова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1920

Дочь: Бубнова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.01.1923

Дочь: Гущина Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Между 1931 и 1933
Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
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