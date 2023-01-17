Столяров Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияС 1882 по 1888
Дата смертиМежду 1931 и 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1882 по 1888
Отец: Столяров Иван
Мать: Столярова Ирина
Бракосочетание
До 1904
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ермолаева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1923
Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908
Дочь: Ермошина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Столяров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1913
Дочь: Плохова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1920
Дочь: Бубнова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1923
Дочь: Гущина Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Столярова Прасковья Ивановна
Смерть
Между 1931 и 1933
Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край