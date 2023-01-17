Новикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1882 и 1888

Дочь: Столярова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селёдкина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Иван

Смерть
Неизвестно
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