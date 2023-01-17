Новикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1882 и 1888
Дочь: Столярова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван
Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селёдкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Иван
Смерть
Неизвестно