Костылева (Гущина) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1948
Отец: Гущин Николай Андреевич
Мать: Гущина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.06.1974
Дочь: Костылева Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Костылев Валерий Гаврилович
Рождение ребёнка
29.11.1986
Дочь: Сапожникова Нина Валерьевна
Отец ребёнка: Костылев Валерий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно