Костылева (Гущина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Гущина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1948

Отец: Гущин Николай Андреевич

Мать: Гущина Нина Алексеевна

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.06.1974

Дочь: Костылева Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Костылев Валерий Гаврилович

Рождение ребёнка
29.11.1986

Дочь: Сапожникова Нина Валерьевна

Отец ребёнка: Костылев Валерий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Валерий Гаврилович

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