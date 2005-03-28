Гущин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1924
Дата смерти28.03.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1924
Рождение ребёнка
19.12.1948
Дочь: Костылева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Гущина Нина Алексеевна
Бракосочетание
14.01.1949
Жена: Гущина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.01.1954
Мать ребёнка: Гущина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1955 и 1962
Дочь: Гущина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гущина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1963
Дочь: Маслова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гущина Нина Алексеевна
Смерть
28.03.2005