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Гущин Николай Андреевич

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Место рождения

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.06.1924

Дата смерти

28.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1924

Отец: Гущин Андрей Николаевич

Мать: Гущина Елизавета Николаевна

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1948

Дочь: Костылева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Гущина Нина Алексеевна

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.01.1949

Жена: Гущина Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
26.01.1954

Сын: Гущин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Гущина Нина Алексеевна

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1955 и 1962

Дочь: Гущина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гущина Нина Алексеевна

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1963

Дочь: Маслова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гущина Нина Алексеевна

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.03.2005
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