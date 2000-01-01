Костылев Валерий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1974
Дочь: Костылева Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Костылева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
29.11.1986
Дочь: Сапожникова Нина Валерьевна
Мать ребёнка: Костылева Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно