Костылев Валерий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылев Валерий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1974

Дочь: Костылева Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Костылева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1986

Дочь: Сапожникова Нина Валерьевна

Мать ребёнка: Костылева Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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