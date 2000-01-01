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Костылева Юлия Валерьевна
Костылева Юлия Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.1974
Пол
Женский
Отец
Костылев Валерий Гаврилович
1945 г.р.
Мать
Костылева (Гущина) Валентина Николаевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974
Отец:
Костылев Валерий Гаврилович
Мать:
Костылева Валентина Николаевна
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