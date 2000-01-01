Мухина Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1940
Дата смерти1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1940
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Конриенко Элла Валентиновна
Отец ребёнка: Рыжов Валентин Петрович
Развод
1964
Бракосочетание
1967
Рождение ребёнка
16.01.1968
Сын: Герасименко Олег Николаевич
Отец ребёнка: Герасименко Николай Андреевич
Смерть
1990