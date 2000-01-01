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Мухина Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1940

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1940

Отец: Мухин Григорий Трофимович

Мать: Мухина Клавдия Матвеевна

Бракосочетание
1961

Муж: Рыжов Валентин Петрович

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Конриенко Элла Валентиновна

Отец ребёнка: Рыжов Валентин Петрович

Развод
1964

Муж: Рыжов Валентин Петрович

Бракосочетание
1967

Муж: Герасименко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
16.01.1968

Сын: Герасименко Олег Николаевич

Отец ребёнка: Герасименко Николай Андреевич

Смерть
1990
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