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Рыжов Валентин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936

Отец: Рыжов Петр Фалеевич

Мать: Рыжова Роза Иосифовна

Бракосочетание
1961

Жена: Мухина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Конриенко Элла Валентиновна

Мать ребёнка: Мухина Нина Григорьевна

Развод
1964

Жена: Мухина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
27.08.1968

Сын: Рыжов Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Рыжова Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
16.06.1970

Дочь: Герасименко Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Рыжова Серафима Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Серафима Михайловна

Смерть
Неизвестно
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