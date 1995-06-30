Рыжов Валентин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936
Отец: Рыжов Петр Фалеевич
Мать: Рыжова Роза Иосифовна
Бракосочетание
1961
Жена: Мухина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Конриенко Элла Валентиновна
Мать ребёнка: Мухина Нина Григорьевна
Развод
1964
Жена: Мухина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
27.08.1968
Сын: Рыжов Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Рыжова Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
16.06.1970
Дочь: Герасименко Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Рыжова Серафима Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно