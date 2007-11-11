Рыжова (Филоненко) Серафима Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1936
Дата смерти11.11.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1968
Сын: Рыжов Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Рыжов Валентин Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1970
Дочь: Герасименко Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Рыжов Валентин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2007