Рыжова (Филоненко) Серафима Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Филоненко) Серафима Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1936

Дата смерти

11.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1968

Сын: Рыжов Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Рыжов Валентин Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1970

Дочь: Герасименко Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Рыжов Валентин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Валентин Петрович

Смерть
11.11.2007
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