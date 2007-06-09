Мухина (Грибко) Клавдия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грибко Матвей
Мать: Грибко Авдотья
Рождение ребёнка
01.06.1929
Дочь: Ромадина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Мухин Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
05.06.1940
Дочь: Мухина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Мухин Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрыкина Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Мухин Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Мухин Григорий Трофимович
Смерть
Неизвестно