Мухина (Грибко) Клавдия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина (Грибко) Клавдия Матвеевна

Мухина (Грибко) Клавдия Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибко Матвей

Мать: Грибко Авдотья

Рождение ребёнка
01.06.1929

Дочь: Ромадина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Мухин Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
05.06.1940

Дочь: Мухина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Мухин Григорий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрыкина Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Мухин Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Мухин Григорий Трофимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close