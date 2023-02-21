Мухин Григорий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1929
Дочь: Ромадина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.06.1940
Дочь: Мухина Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрыкина Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Матвеевна
Смерть
Неизвестно