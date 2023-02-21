Мухин Григорий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Григорий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1929

Дочь: Ромадина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
05.06.1940

Дочь: Мухина Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрыкина Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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